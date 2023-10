Liverpool perde Andrew Robertson por lesão no ombro

436

O lateral-esquerdo Andrew Robertson, que lesionou o ombro defendendo a seleção da Escócia, terá que passar por cirurgia e vai desfalcar o Liverpool "por um certo tempo", anunciou o técnico da equipe, Jürgen Klopp, nesta sexta-feira (20).



Robertson teve que ser substituído por conta da lesão durante a derrota escocesa para a Espanha por 2 a 0, na semana passada, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



O jogador e o clube decidiram "optar por uma cirurgia", comunicou Klopp, que prepara o time para o clássico contra o Everton, no sábado, pelo Campeonato Inglês.



"Existe uma pequena chance de tentar sem, mas conversando com quase todos os especialistas, parece que a cirurgia é a melhor opção, principalmente a longo prazo", disse o treinador em entrevista coletiva.



"Isso significa que ele ficará ausente por um certo tempo", acrescentou Klopp. "É uma operação no ombro, então não é exatamente a mais fácil. Com a minha experiência, acho que ele pode voltar a treinar rapidamente, mas não ações específicas do futebol, porque é preciso prestar atenção nos contatos e todas essas coisas".



Roberton, de 28 anos, foi titular nas oito primeiras rodadas da Premier League, em que o Liverpool ocupa a quarta posição com 3 pontos de desvantagem para o líder Tottenham.



Com a ausência do lateral escocês, seu substituto deve ser o grego Kostas Tsimikas.