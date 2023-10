Rússia acusa de 'genocídio' veterano nazista aplaudido no Parlamento canadense

436

O ex-soldado nazista ucraniano homenageado no Parlamento canadense no mês passado está sendo processado na Rússia por "genocídio" contra civis na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, anunciou o comitê de investigação russo nesta sexta-feira (20).



O incidente ocorreu durante a visita do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ao Parlamento desse país.



Em um comunicado, o comitê de investigação russo disse que acusa Yaroslav Hunka, de 98 anos, à revelia, de "genocídio de civis no território da República Socialista Soviética da Ucrânia durante a Grande Guerra Patriótica".



Entre 23 e 28 de fevereiro de 1944, Hunka e outros membros da sua divisão das SS - uma unidade militar nazista, cujos crimes contra a humanidade durante o Holocausto estão documentados - mataram "pelo menos 500 cidadãos da URSS", na cidade de Huta Pieniacka, acrescentou.



A Rússia declarou que analisa a possibilidade de emitir um mandado de prisão internacional contra Hunka e disse que solicitou assistência na investigação ao Canadá, à Polônia e a Belarus.



Zelensky estava no Parlamento canadense quando seu presidente, Anthony Rota, apresentou Hunka como um herói da Segunda Guerra Mundial, provocando aplausos de pé dos legisladores. Rota renunciou após o escândalo.



O presidente russo, Vladimir Putin, considerou no início de outubro que era "absolutamente asqueroso" que o veterano tivesse sido aplaudido, especialmente por Zelensky.



A Rússia tem tentado durante anos retratar o governo ucraniano liderado por Zelensky como neonazista e espalhou essa mensagem nos veículos de comunicação controlados pelo Estado para justificar a invasão da Ucrânia.



O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, expressou suas "sinceras desculpas" em setembro, dizendo que o incidente "foi um erro terrível".