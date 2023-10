Polícia do RJ recupera parte de arsenal furtado do Exército em SP

436

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou, nesta quinta-feira (19), oito das 21 metralhadoras furtadas recentemente de um quartel do Exército no estado de São Paulo, informou o governador Cláudio Castro.



As armas de grosso calibre, algumas com capacidade de derrubar aeronaves, sumiram de um arsenal na cidade de Barueri, a cerca de 30 km da capital paulista.



Policiais do Rio de Janeiro "encontraram 8 das 21 metralhadoras furtadas do Exército [...]. As armas estavam dentro de um carro roubado, na Gardênia Azul", comunidade da Zona Oeste da capital fluminense, informou Castro nas redes sociais.



Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, traficantes compraram as armas, que seriam usadas na disputa entra as facções criminosas que atuam nessa região da cidade.



As quatro metralhadoras de calibre ponto 50 e outros quatro fuzis MAG 7,62 estavam embalados em sacos pretos dentro de um veículo roubado estacionado, segundo imagens divulgadas pelo governador. Ninguém foi preso na ação.



No total, o Exército identificou o sumiço de 13 metralhadoras ponto 50 e oito MAGs 7,62.



A principal suspeita é que houve "participação de militares" no desvio, descoberto em 10 de outubro, mas que pode ter ocorrido um mês antes, disse hoje o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste (CMSE), em entrevista coletiva.



Cerca de 160 militares continuavam "aquartelados" em São Paulo para colaborar com as investigações, segundo a imprensa local.



O Exército informou que o armamento estava "inservível" e tinha sido levado ao arsenal para manutenção ou desmantelamento.



Ainda assim, o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, advertiu que o desvio do mesmo para as mãos de criminosos poderia ter "consequências catastróficas".