Bombardeio a hospital em Gaza deixou entre 100 e 300 mortos, segundo inteligência dos EUA

436

Entre 100 e 300 pessoas morreram na terça-feira vítimas de um foguete que atingiu um hospital em Gaza em meio ao conflito entre Israel e Hamas, de acordo com um documento dos Estados Unidos ao qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (19).



"Estimamos que o número de mortos provavelmente está no extremo inferior da faixa de 100 a 300", de acordo com trechos da avaliação dos serviços de inteligência enviados ao Congresso.



"Ainda estamos calculando os números prováveis de vítimas e nossa avaliação pode evoluir, mas esse número de mortos ainda reflete uma perda impressionante de vidas", diz o relatório.



O Hamas culpa um ataque aéreo israelense, enquanto Israel afirma que uma falha em um foguete lançado de Gaza contra o Estado hebreu foi o responsável pela tragédia.