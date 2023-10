436

A agência Moody's considera rebaixar a classificação de crédito de Israel, atualmente em A1, devido ao "inesperado e violento conflito entre Israel e o Hamas".



A gravidade do conflito, desencadeado pelo ataque mortal do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, "levanta a possibilidade de um impacto material e duradouro no crédito", afirmou a Moody's em um comunicado.