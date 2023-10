Zelensky agradece a Biden o 'apoio vital' dos EUA à Ucrânia

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, agradeceu, nesta quinta-feira (19), a seu colega americano Joe Biden o "apoio vital" dos Estados Unidos a seu país, e ficou particularmente satisfeito com o fornecimento de mísseis ATACMS de longo alcance, solicitados pelo governo ucraniano.



"A Ucrânia reconhece o apoio vital e duradouro dos Estados Unidos em sua luta pela liberdade e contra a agressão russa", afirmou Zelensky na rede X, o antigo Twitter, após uma conversa telefônica com Biden.



Zelensky garantiu que os ucranianos se sentiam "bastante motivados pela entrega de ATACMS" (Army Tactical Missile System) e que os soldados "fazem bom uso [deles] no campo de batalha".



Na terça-feira, a Ucrânia anunciou que tinha utilizado pela primeira vez estes mísseis de até 165 km de alcance, entregues em sigilo pelos Estados Unidos.



X