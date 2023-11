Forças israelenses matam nove palestinos na Cisjordânia

436

As forças israelenses mataram nove palestinos em vários ataques nesta quinta-feira (19) na Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino, enquanto aumenta o número de vítimas fatais no território e a guerra prossegue em Gaza.



Ao menos 75 palestinos morreram na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967, em ações das forças israelenses ou de colonos desde o início do conflito em Gaza, em 7 de outubro, segundo o ministério.



As vítimas mais recentes foram sete pessoas, uma delas de 16 anos, que morreram durante um "ataque da ocupação [israelense]" contra o campo de refugiados de Nur Shams, no norte da Cisjordânia, segundo o ministério.



O Exército israelense indicou que utilizou um drone que "matou vários terroristas" em Nur Shams.



Em incidentes separados, o Ministério da Saúde palestino anunciou que as forças israelenses também mataram a tiros um jovem de 17 anos no campo de refugiados de Dheisheh, perto de Belém, e outro de 32 anos em Budrus, a oeste de Ramallah.