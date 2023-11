Israel retira seus diplomatas da Turquia

436

Israel pediu a seus diplomatas alocados na Turquia que saiam do país por "medida de segurança", indicou à AFP, nesta quinta-feira (19), uma fonte próxima ao caso.



"Trata-se de uma medida temporária que será de curta duração", disse a fonte, que não quis ser identificada.



Israel pediu na quarta-feira a seus cidadãos que saíssem da Turquia o mais rápido possível, por segurança, citando "ameaças terroristas" crescentes no exterior, segundo o consulado de Israel em Istambul.



De acordo com a fonte, o alerta de segurança para os viajantes israelenses na Turquia foi "elevada ao nível 4, o mais alto".



Israel e Turquia retomaram no ano passado suas relações diplomáticas após uma década.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que sempre se apresentou como um defensor da causa palestina, havia se encontrado pela primeira vez, no mês passado, com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU.