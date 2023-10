Premiê do Reino Unido vai a Israel e diz querer vitória contra Hamas

436

Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido (foto: Frank Augstein / POOL / AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse, nesta quinta-feira (19), que está ao lado de Israel na guerra que se desenrola na Faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas. O britânico desembarcou em Tel Aviv durante a manhã para demonstrar apoio ao Estado judeu.

"Estou orgulhoso de estar aqui com você no momento mais sombrio de Israel, como seu amigo", afirmou o premiê ao seu homólogo israelense, Binyamin Netanyahu. "Estaremos ao lado do seu povo e também queremos que você vença."

Sunak chegou a Israel um dia depois do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, em um previsível encadeamento de demonstrações de apoio a Tel Aviv pelas forças ocidentais após os ataques terroristas no último dia 7.

"O Hamas são os novos nazistas, são o novo Estado Islâmico", disse Netanyahu ao lado de Sunak em Jerusalém. "Temos de combatê-los juntos, assim como o mundo civilizado se uniu para lutar contra o nazistas."

Antes, o premiê britânico havia se reunido com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em encontro que serviu para ambos enfatizarem a necessidade de evitar uma escalada da violência na região, segundo comunicado. "Eles concordaram em continuar trabalhando juntos para esse fim", disse o gabinete de Sunak, em nota.

Segundo seu porta-voz, o político seguirá para a Arábia Saudita mais tarde, onde se encontrará com o príncipe Mohammed bin Salman.