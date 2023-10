Israel diz ter matado 10 integrantes do Hamas e fundadora da ala feminina

O líder dos Comitês de Resistência Popular, um conjunto de milícias palestinas, também teria morrido.

Segundo a agência de notícias palestina, pelo menos 30 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas com os bombardeios israelenses em Rafah, no sul de Gaza. As Forças de Defesa de Israel (IDF) ressaltaram que vão continuar atacando, pois o objetivo é "destruir" o Hamas. Com os ataques, o exército israelense também destruiu estruturas do grupo.

"As FDI continuam a atacar o tempo todo em toda a Faixa de Gaza. Durante o último dia, as FDI, dirigidas pelo Shin Bet, destruíram centenas de infraestruturas terroristas do Hamas, dezenas das quais foram atacadas no bairro de Sageya. As centenas de infraestruturas terroristas que foram atacadas incluem locais de lançamento de mísseis antitanque, poços de túneis, infra-estruturas de inteligência, quartéis-generais operacionais e outros quartéis-generais", relatou as Forças de Defesa de Israel.

Leia também: Viticultores franceses bloqueiam entrada de caminhões com vinho espanhol

Desde 7 de outubro, quando o Hamas atacou Israel, mais de 5 mil pessoas morreram, sendo 1,4 mil em território israelense e 3,7 em Gaza. A maioria das vítimas são civis.