Honda e GM planejam serviço de táxis sem motorista em Tóquio em 2026

A empresa japonesa Honda e o grupo americano General Motors (GM) anunciaram nesta quinta-feira planos para lançar um serviço de táxis sem motoristas em Tóquio em 2026, para ajudar a superar a carência de mão de obra no país asiático.



O projeto, desenvolvido pelas duas montadoras em parceria com a operadora de veículos sem motorista Cruise, oferecerá "uma experiência de mobilidade completamente nova" no Japão, afirmou a Honda em um comunicado.



"Será um grande passo para a concretização de uma sociedade de mobilidade avançada", afirmou o CEO da empresa, Toshihiro Mibe.



A Honda destacou que o projeto pretende "ajudar a enfrentar questões sociais que afetam o Japão, como a falta de motoristas de táxi e ônibus".



O governo japonês estimula projetos de veículos autônomos em um momento de envelhecimento da população e falta de mão de obra.