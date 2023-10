Wall Street fecha em baixa, puxada pela alta dos juros dos títulos nos EUA

436

A bolsa de Nova York fechou em baixa, nesta quarta-feira (18), influenciada pelo aumento dos juros dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos a um valor máximo desde 2007, em meio a preocupações com o conflito no Oriente Médio.



O índice Dow Jones recuou 0,98%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,62% e o S&P; 500 avançou 1,34% no sino do fechamento.



O rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos alcançou um novo pico em 16 anos, de 4,92%, durante a sessão desta quarta-feira.



Os juros dos créditos hipotecários também atingiram um nível máximo, neste caso em 23 anos, de 8% para empréstimos de taxa fixa a 30 anos, os mais comuns nos Estados Unidos.



A onça do ouro - um valor de refúgio - subiu 1,36%, a 1.962,10 dólares, valor máximo em mais de dois meses.



O mercado petroleiro, por sua vez, também registrou altas nos preços do barril de petróleo, devido às ameaças iranianas de um embargo a Israel.



"É difícil ter clareza sobre a razão da queda das ações, entre a influência dos acontecimentos no Oriente Médio e o aumento das taxas de juros", fenômeno que corrói os lucros futuros das empresas, disse à AFP Karl Haeling, da LBBW.



"Certamente há um temor" de que a guerra entre Israel e o Hamas "se torne um conflito regional", acrescentou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.



Mas Cahill considera que, para o mercado, "o grande problema é o aumento das taxas de juros", provocado, em boa medida, pelos bons indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, que levam a crer que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) vai deixar "os juros altos por mais tempo".