Chanceler russo visita Coreia do Norte para agradecer por apoio na ofensiva à Ucrânia

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, chegou à Coreia do Norte para uma visita oficial nesta quarta-feira (18), informaram as agências de notícias de seu país, no momento em que Moscou e Pyongyang trabalham ativamente em uma aproximação.



"Apreciamos muito seu apoio de princípio e sem ambiguidade às ações da Rússia no âmbito da operação militar especial na Ucrânia", disse Lavrov, citado pela agência de notícias russa Ria Novosti.



Esta visita de dois dias acontece pouco mais de um mês depois da viagem do líder norte-coreano Kim Jong-un à Rússia para uma reunião excepcional com o presidente Vladimir Putin.



Lavrov agradeceu ao governo norte-coreano por seu reconhecimento da anexação, reivindicada pela Rússia em setembro de 2022, de quatro regiões ucranianas ocupadas, tornando-se o único país a fazê-lo.



Além disso, considerou que sua visita é uma oportunidade para "definir as medidas práticas para garantir a aplicação completa de cada um dos acordos" decididos durante a visita do líder norte-coreano à Rússia.



A passagem de Lavrov por Pyongyang deverá se concentrar, sobretudo, na preparação da próxima viagem de Putin ao país, disse um porta-voz do Kremlin à agência russa Tass.



Durante sua visita a bordo de um trem blindado no Extremo-Oriente russo, em setembro, o líder norte-coreano convidou Putin a visitar seu país.



A cúpula entre os dois provocou receios entre as potências ocidentais de que a Coreia do Norte vá fornecer armas à Rússia para sua guerra de longo prazo na Ucrânia.



Na sexta-feira, o governo dos Estados Unidos afirmou que as entregas de material bélico já estavam em curso.



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que a Coreia do Norte forneceu mais de 1.000 contêineres de equipamento militar à Rússia nas últimas semanas. Em resposta a estas acusações, o Kremlin afirmou na terça-feira que "não há provas" de que a Coreia do Norte esteja enviando armas para a Rússia.



"Os serviços de Inteligência britânicos indicaram isto, os americanos afirmam isso há muito tempo. Dizem isso o tempo todo, mas nunca apresentaram qualquer prova", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, citado pela Tass.



O porta-voz destacou que Rússia e Coreia do Norte continuarão desenvolvendo suas relações em "todas as áreas".



Rússia e Coreia do Norte, que estão sob sanções internacionais que bloqueiam seu acesso ao sistema financeiro, manifestaram o desejo de expandir sua cooperação bilateral, especialmente em matéria militar.