Ativista ambiental Greta Thunberg é acusada por perturbar ordem em Londres

436

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi acusada de perturbação da ordem, após ser detida na terça-feira (18) durante um protesto em paralelo a uma conferência da indústria do petróleo e do gás em Londres, anunciou a polícia nesta quarta-feira (18).



A jovem, de 20 anos, foi solta sob supervisão judicial e deve comparecer a um tribunal de Londres em 15 de novembro, disse o comunicado da polícia.



Greta foi uma das 26 pessoas acusadas pela manifestação, convocada para protestar ante os executivos das principais empresas produtoras de hidrocarbonetos.



Greta Thunberg será processada por ter descumprido a ordem policial de não bloquear a rua, onde se realizou essa ação de protesto contra o Fórum de Inteligência Energética.



O evento aconteceu em um hotel do bairro de Mayfair.