Vários aeroportos evacuados na França por ameaças de atentado

Soldado francês patrulha aeroporto de Toulouse, no sudoeste da França, evacuado por ameaça terrorista, assim como outros cinco no país (foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Vários aeroportos foram evacuados nesta quarta-feira (18) na França, assim como o Palácio Versalhes mais uma vez, cinco dias após o assassinato de um professor em um ataque islamita.A França está em alerta de "emergência para atentado" desde o assassinato na sexta-feira do professor Dominique Bernard em Arras (norte). Desde então, o país registrou várias ameaças de bomba.O Palácio de Versalhes foi esvaziado nesta quarta-feira por um alerta de bomba, como aconteceu na terça-feira no sábado passado , informaram as autoridades.Durante a manhã, seis aeroportos foram evacuados por "ameaças de atentados" recebidas por e-mail, mas a medida não afetou os aeroportos de Paris, Orly e Charles de Gaulle.Os aeroportos afetados são os de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Nice, Toulouse e Beauvais, segundo uma fonte policial. Um porta-voz do aeroporto de Estrasburgo também citou uma evacuação.A Direção-Geral da Aviação Civil confirmou "alertas de bombas" e evacuações nos terminais de Lille, Lyon, Toulouse e Beauvais, sem revelar detalhes.Em Nice (sudeste), "houve apenas um alerta de pacote suspeito, algo habitual, que forçou o estabelecimento de um perímetro de segurança, mas tudo voltou à normalidade", informou o aeroporto.O organismo de vigilância do tráfego aéreo Eurocontrol advertiu as companhias aéreas que os aeroportos de Toulouse, Lille e Beauvais estavam "indisponíveis por motivos de segurança".Em Lille, "o terminal foi evacuado às 10H30", informou uma porta-voz, e três voos foram desviados.