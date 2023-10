Palácio de Versalhes é evacuado novamente devido a alerta de bomba

436

O Palácio de Versalhes, uma das principais atrações turísticas de França, foi evacuado nesta terça-feira (17), devido a um alerta de bomba, três dias após um incidente semelhante, disseram diferentes fontes à AFP.



"Por razões de segurança, o Palácio de Versalhes retira os visitantes e fecha suas portas por hoje", anunciou o estabelecimento em sua conta na rede social X (ex-Twitter), por volta das 13h locais (8h no horário de Brasília).



Embora tenha indicado a suspensão das atividades pelo resto do dia em um primeiro momento, o palácio reabriu depois de duas horas e meia.



A residência construída no século XVII por Luís XIV, o "Rei Sol", a cerca de 20 quilômetros a sudoeste de Paris, havia sido evacuada na tarde de sábado, devido a um aviso anônimo de bomba no site moncomissariat.fr.



O alerta desta terça-feira foi recebido no mesmo site e foi levado em consideração, disse fonte próxima do caso.



Na última sexta-feira, a França aumentou o nível de alerta para "emergência atentado", depois de um homem ter matado um professor de ensino médio em Arras (norte) e em um contexto de tensão, pelo conflito entre Israel e o grupo islâmico Hamas.