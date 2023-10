436

O presidente americano, Joe Biden, deixou a Casa Branca nesta terça-feira (17) para viajar rumo a Israel, horas depois de um bombardeio contra um hospital em Gaza matar ao menos 200 pessoas, aumentando ainda mais as tensões no Oriente Médio.



A caravana de Biden deixou a sede do Executivo americano em direção à Base Aérea Andrews, de onde o presidente embarcará rumo a Tel Aviv, onde vai se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.