Sófia substituirá Tel Aviv no calendário da ATP devido à guerra

Depois de recusar a proposta em um primeiro momento, a cidade de Sófia, capital da Bulgária, vai receber no início de novembro o torneio ATP 250 previsto para Tel Aviv, que muda de local devido à guerra entre Israel e Hamas, anunciou a Federação Búlgara de Tênis (BFT) nesta terça-feira (17).



"O Aberto de Sófia será organizado de 4 a 11 de novembro. A BFT obteve o direito de organizar o torneio, que deveria ser realizado em Tel Aviv, mas foi alterado devido às hostilidades em Israel", escreveu a federação em comunicado.



A BFT anunciou na semana passada que não poderia receber a competição porque a Arena Sófia, local onde os jogos seriam realizados, estava reservada para um eventual segundo turno das eleições municipais.



Mas a BFT anunciou nesta terça que encontrou uma solução, mudando a sede de uma parte dos jogos.



Em Israel, mais de 1.300 pessoas morreram, entre elas vários civis, após o ataque perpetrado pelo Hamas no dia 7 de outubro.



Do outro lado, cerca de 3 mil pessoas perderam a vida em ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, entre elas centenas de crianças, segundo as autoridades locais.