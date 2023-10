Diretor-geral da OMS condena bombardeio de hospital em Gaza

436

A Organização Mundial da Saúde condenou, nesta terça-feira (17), o bombardeio israelense de um hospital na Faixa de Gaza e exigiu a proteção imediata dos civis e atenção médica no território palestino.



"A OMS condena energicamente o bombardeio do Hospital Al Ahli Arab", afirmou o diretor-geral da agência de saúde das Nações Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X (antigo Twitter).



"O hospital estava funcionando, com pacientes, cuidadores e pessoas deslocadas internamente refugiadas ali. Os primeiros relatos indicam centenas de mortos e feridos", informou a OMS.



O Ministério da Saúde de Gaza chefiado pelo Hamas reportou, por sua vez, que pelo menos 200 pessoas morreram nos ataques aéreos israelenses contra o complexo hospitalar.



O Exército de Israel instou a população no norte da Faixa de Gaza, onde vive quase metade de seus 2,4 milhões de habitantes, a ir para o sul do território para se manter a salvo ante a iminência de uma ofensiva terrestre.



