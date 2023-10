Putin não tem concorrente para eleição presidencial, diz Kremlin

436

O presidente russo, Vladimir Putin, não tem nenhum concorrente real que possa desafiá-lo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, no momento em que o governo inicia os preparativos para a eleição presidencial prevista para março de 2024.



A Câmara Alta do Parlamento russo deve marcar a data da eleição presidencial em dezembro, devendo ocorrer em 17 de março, segundo a imprensa local.



No poder há 25 anos, Putin ainda não anunciou sua candidatura para um novo mandato.



Em conversa com jornalistas russos que acompanham o presidente em uma viagem à China, Peskov ressaltou que "Putin é, claro, o político e ator estatal número um no país".



"Minha opinião é, talvez não tenha o direito de dizer isso (...) que hoje não há concorrente na Rússia, e não pode haver", completou.



Desde a invasão da Ucrânia, a Rússia aumentou a repressão da oposição, detendo ou forçando ao exílio os principais críticos de Putin, mas também um grande número de pessoas comuns contrárias à guerra.



Além disso, o Kremlin conseguiu modificar a Constituição russa em 2020 para permitir que o presidente exerça dois mandatos após o que termina em 2024, que deveria ser o seu último.



Putin pode permanecer no poder até 2036, quando completará 84 anos.