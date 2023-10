436

O suspeito de matar dois cidadãos suecos na segunda-feira em Bruxelas morreu ao ser baleado pela polícia durante sua detenção, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (17).



"O autor do ataque terrorista em Bruxelas foi identificado e morreu", escreveu a ministra do Interior, Annelies Verlinden, nas redes sociais.