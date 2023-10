Dois suecos morrem em atentado em Bruxelas e agressor consegue escapar

436

Dois cidadãos suecos morreram atingidos por disparos em Bruxelas, na Bélgica, na noite desta segunda-feira (16), por um homem armado que conseguiu fugir, um "atentado covarde" segundo o primeiro-ministro do país, Alexander De Croo, que pediu unidade "na luta contra o terrorismo".



Uma mensagem de vídeo reivindicando a autoria foi publicada nas redes sociais por um homem "que se apresenta como o agressor e afirma estar inspirado pelo Estado Islâmico" (EI), disse Eric Van Duyse, porta-voz da Promotoria federal.



O nível de ameaça terrorista foi elevado para quatro, considerado "muito grave", na região de Bruxelas. A Promotoria pediu à população que permanecesse "em casa enquanto a ameaça não tiver sido erradicada".



A investigação foi remitida à Promotoria federal, responsável em casos de terrorismo, e os primeiros indícios apontam para um agressor solitário, que teria conseguido fugir.



O atentado ocorreu depois das 19h locais (14h em Brasília) perto da praça Sainctelette, no norte de Bruxelas, antes de uma partida classificatória para a Euro-2024 entre Bélgica e Suécia no estádio Rei Balduíno.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou o "atentado abjeto", enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, o classificou como um "ataque terrorista islamista".



O governante francês anunciou um reforço nos controles fronteiriços em seu país.



- Partida suspensa -



O premiê belga De Croo indicou na rede social X (antigo Twitter) que esteve em contato com seu colega sueco, Ulf Kristersson, para transmitir-lhe suas condolências por "um atentado covarde contra cidadãos suecos em Bruxelas".



O jogo entre Bélgica e Suécia, válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, acabou sendo suspenso durante o intervalo.



Jornalistas presentes no estádio Rei Balduíno da capital belga informaram que os torcedores presentes foram instruídos a permanecerem no recinto por motivos de segurança.



De acordo com fontes citadas pela imprensa belga, as duas mortes no ataque seriam de torcedores que estavam em Bruxelas para acompanhar a partida.



No vídeo de reivindicação do duplo assassinato, aparece um homem falando em árabe.



Em outra gravação, divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparece fugindo em uma moto pequena depois de abrir fogo.



Nessas imagens, é possível ouvir o barulho de quatro tiros.



Jornalistas da AFP constataram que toda a área onde ocorreu o ataque, na zona norte da cidade, foi isolada por um perímetro de segurança.



Devido à crise entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, a França adotou um regime de emergência na sexta-feira, depois que um professor foi esfaqueado.



A Bélgica já foi alvo de vários ataques reivindicados pelo grupo radical Estado Islâmico.



Em 22 de março de 2016, Bruxelas sofreu dois atentados com suicidas - um no aeroporto de Zaventem e outro em uma estação central do Metrô - que deixaram um saldo de 35 pessoas mortas.



Desde 2016, a Bélgica também foi cenário de diversos ataques contra soldados e policiais.



Em novembro de 2022, um homem armado com uma faca atacou uma patrulha de dois policiais no distrito de Gare du Nord de Bruxelas, provocando a morte de um deles e ferindo gravemente o segundo.



