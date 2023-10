FBI anuncia redução de crimes violentos nos EUA em 2022

436

Os crimes violentos diminuíram nos Estados Unidos em 2022 em relação ao ano anterior, com uma queda em todas as categorias, com exceção dos roubos, informou a Polícia Federal (FBI) nesta segunda-feira (16).



Segundo o relatório anual do FBI, a redução se situa em 1,7%, em média. O número de assassinatos caiu 6,1%, o de estupros, 5,4%, e o de agressões violentas, 1,1%. Já os roubos aumentaram 1,3%.



As estatísticas de crimes de ódio permaneceram estáveis, e tiveram como alvos, principalmente, pessoas negras, judeus e homossexuais. "Estes dados lembram que o ódio nunca desaparece, apenas se esconde", comentou o presidente Joe Biden.



"Qualquer crime de ódio é uma mancha na alma dos Estados Unidos", acrescentou o presidente, que destacou "um aumento de 25% nos atos antissemitas entre 2021 e 2022".



Biden informou que pediu às agências governamentais que priorizem "a prevenção e interrupção de qualquer ameaça emergente que possa causar danos às comunidades judaica, muçulmana, árabe-americana ou qualquer outra", após o ataque do movimento islamita palestino Hamas a Israel.