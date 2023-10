Petróleo cai no contexto de esforços diplomáticos no Oriente Médio

436

Os preços do petróleo perderam terreno nesta segunda-feira (16), enquanto o mercado acompanha de perto diversas iniciativas diplomáticas para evitar uma escalada da guerra entre Israel e Hamas, assim como uma possível flexibilização das sanções à Venezuela.



O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, caiu 1,36%, para 89,65 dólares em Londres.



Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em novembro, recuou 1,17%, aos 86,66 dólares.



Para Daniel Ghali, da TD Securities, esta queda se deve, por um lado, à multiplicação de esforços diplomáticos para impedir que a guerra entre Israel e Hamas se estenda e envolva outros países da região.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou novamente nesta segunda para Israel, onde esteve na última quarta, e se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.



Segundo informações que circularam na imprensa, o presidente Joe Biden também tem planos de visitar Israel.



"Enquanto o conflito estiver contido, não haverá impacto na produção de petróleo ou sobre o comércio", sustentou Ghali.



Apesar dessa situação, o mercado continua preocupado com o eventual endurecimento das sanções contra o Irã, um grande produtor de petróleo, e, inclusive, com a possibilidade de participação direta da República Islâmica no conflito.



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, advertiu hoje na rede social X (antigo Twitter) que "o tempo está se esgotando para encontrar soluções políticas. A provável propagação para outras frentes está se aproximando de um estágio inevitável".



Além das iniciativas para o Oriente Médio, os operadores do mercado estão acompanhando de perto o noticiário sobre um acordo entre o governo Biden e o presidente venezuelano Nicolás Maduro, assinalou Ghalli.



Esse acordo poderia aliviar as sanções sobre a indústria petrolífera venezuelana, em troca de eleições presidenciais sob revisão internacional no ano que vem.



As sanções atuais, impostas pelos Estados Unidos à Venezuela em 2017, buscavam responder às medidas do governo Maduro contra a oposição política venezuelana.



Na época, o volume de exportações de petróleo venezuelano caiu quase quatro vezes. Em 2016, a cifra era de quase dois milhões de barris diários.



