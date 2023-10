Jogo entre Bélgica e Suécia pelas Eliminatórias da Euro é suspenso após atentado

436

O jogo entre Bélgica e Suécia, pelo Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa de 2024, foi suspenso durante o intervalo nesta segunda-feira (16), após um atentado que deixou dois mortos em Bruxelas, informou a Uefa.



Jornalistas presentes no estádio Rei Balduíno da capital belga informaram que os torcedores foram instruídos a permanecerem no local. A partida estava empatada em 1 a 1 quando foi interrompida.



"Depois de um suposto ataque terrorista em Bruxelas nesta tarde, foi decidido, após consultar as duas equipes e as autoridades policiais locais, que o jogo das Eliminatórias da Euro 2024 entre Bélgica e Suécia fica suspenso", informou a Uefa em um comunicado.



Segundo a Federação Sueca de Futebol (SvFF), a polícia belga havia dito aos torcedores que não deixassem o estádio "por questões de segurança".



"Nossos pensamentos estão com os familiares dos afetados em Bruxelas", acrescentou a SvFF em suas redes sociais.



A seleção belga, por sua vez, publicou em suas redes sociais: "Devido aos incidentes, o jogo está suspenso. Nossos pensamentos estão com todos os afetados."



Dois cidadãos suecos morreram atingidos pelos disparos em Bruxelas, em um ataque que o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, qualificou como "covarde", em meio a um apelo por união no "combate contra o terrorismo".



Vários veículos de imprensa belgas informaram que as vítimas vestiam a camisa da seleção da Suécia.



A Bélgica, já classificada para a Eurocopa de 2024, tinha empatado o jogo com um gol de pênalti do atacante Romelu Lukaku antes da suspensão.



A imprensa belga também informou que os jogadores suecos não quiseram continuar a partida depois que ficaram sabendo do ataque.