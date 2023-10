Áustria se garante na Euro 2024; jogo entre Bélgica e Suécia é suspenso após atentado

436

A Áustria garantiu vaga na Eurocopa de 2024 nesta segunda-feira (16), em uma rodada de Eliminatórias marcada pela suspensão do jogo entre Bélgica e Suécia, também pelo Grupo F, após atentado ocorrido em Bruxelas que deixou dois mortos.



"Depois de um suposto ataque terrorista em Bruxelas nesta tarde, foi decidido, após consultar as duas equipes e as autoridades policiais locais, que o jogo das Eliminatórias da Euro 2024 entre Bélgica e Suécia fica suspenso", informou a Uefa em um comunicado.



Dois cidadãos suecos morreram atingidos por disparos, em um ataque que o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, qualificou como "covarde", em meio a um apelo por união no "combate contra o terrorismo".



Em termos estritamente esportivos, e com a Bélgica já classificada, o duelo (que estava empatado em 1 a 1 no momento da suspensão) não tinha nada em jogo, já que mais cedo a Áustria tinha garantido a segunda vaga da chave ao derrotar o Azerbaijão por 1 a 0, em Baku.



O meio-campista Marcel Sabitzer marcou de pênalti (48') o gol da vitória da seleção austríaca, que confirma sua participação pela terceira edição consecutiva da Euro.



Com esse resultado, a Suécia agora terá que jogar os playoffs para evitar ficar fora do torneio continental pela primeira vez desde 1996.



- Holanda reage -



Em Atenas, a Holanda sofreu para derrotar a Grécia por 1 a 0, em um confronto direto pela segunda vaga do Grupo B, que já tem a França classificada.



No primeiro tempo, os holandeses perderam a chance de abrir o placar em uma cobrança de pênalti de Wout Weghorst que foi salva pelo goleiro Odysseas Vlachodimos (28').



Na reta final, mais um pênalti foi assinalado a favor da 'Orange', e dessa vez o zagueiro e capitão Virgil Van Dijk não desperdiçou para marcar o gol da vitória (90'+3).



Com o resultado, os holandeses passam a ocupar a segunda posição da chave com os mesmos 12 pontos da seleção grega, que tem um jogo a mais.



Quarta colocada, a Irlanda (6 pontos), já sem chances de classificação, goleou por 4 a 0 a seleção de Gibraltar (5º), lanterna com seis derrotas em seis jogos, 21 gols sofridos e nenhum marcado.



- CR7 comanda Portugal -



A rodada no Grupo J foi repleta de gols. O líder Portugal (14 pontos) goleou a Bósnia por 5 a 0 para continuar com 100% de aproveitamento após oito rodadas.



Todos os gols saíram no primeiro tempo, com o astro Cristiano Ronaldo balançando as redes duas vezes (5' de pênalti e 20') e Bruno Fernandes (25'), João Cancelo (32') e João Félix (41') fechando a goleada.



Cristiano, de 38 anos, ampliou seu recorde de maior artilheiro de uma seleção masculina na história (127 gols).



Quem também goleou foi a Islândia (4ª, 10 pontos), que bateu o lanterna Liechtenstein por 4 a 0, com destaque para atuação do meia Gylfi Sigurdsson, que fez dois (22' de pênalti e 49') em seu retorno aos 'Vikings'.



Com placar magro, mas um resultado mais valioso, a Eslováquia derrotou Luxemburgo por 1 a 0 para ficar muito próxima da classificação matemática, precisando de apenas um empate nos próximos dois jogos para carimbar sua vaga na Euro do ano que vem.