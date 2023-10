436

Um turista britânico morreu e outras 21 pessoas ficaram feridas, a maioria estrangeira, no capotamento de um ônibus com mais de 30 passageiros na região peruana de Cusco, anunciou nesta segunda-feira (16) a polícia.



O acidente ocorreu na tarde de ontem, no distrito de Cusipata, quando o ônibus dirigia-se ao sítio turístico Montanha de Sete Cores. O corpo do britânico foi levado para o necrotério, e os feridos, entre eles 16 turistas de Brasil, Polônia, Argentina e Espanha, foram internados em clínicas de Cusco.



Acidentes rodoviários são frequentes no Peru, devido ao excesso de velocidade, mau estado das vias, e à falta de sinalização e de controle das autoridades.