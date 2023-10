Israel dará armas a mais civis para defender cidades (polícia)

436

A polícia israelense anunciou, nesta segunda-feira (16), que começará a armar civis para acelerar a resposta em caso de ataque ou situação de crise nas cidades do país, no décimo dia da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.



O chefe da polícia, Kobi Shabtai, e o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, "decidiram ampliar as unidades de participantes de urgência sob o patrocínio da polícia em todas as cidades", segundo um comunicado comum.



As "347 novas unidades" estarão compostas de "13.200 civis voluntários nas fileiras da polícia, que serão recrutados e receberão um fuzil e equipamentos de proteção", diz a nota.



Há anos, as localidades nas fronteiras de Israel dispõem desse tipo de unidade.



Estão compostas por veteranos do Exército que recebem armas, formação e atuam, em caso de ataques e situações de emergência, de maneira coordenada com o Exército e a polícia.



Israel está em guerra desde que o Hamas lançou, em 7 de outubro, um ataque sem precedentes contra localidades israelenses próximas da fronteira com a Faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamista.



Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram no ataque do Hamas.



Os bombardeios do Exército israelense lançados em represália contra a Faixa de Gaza deixaram ao menos 2.750 mortos, a maioria civis e, entre eles, centenas de crianças, segundo as autoridades locais.