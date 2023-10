Irã diz que o tempo se esgota para encontrar 'soluções políticas' entre Israel e Hamas

436

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, alertou nesta segunda-feira (16) que o tempo está se esgotando "para encontrar soluções políticas" que impeçam que a guerra entre Israel e o Hamas "se espalhe" e se torne "inevitável".



"O tempo se esgota para encontrar soluções políticas; a provável propagação da guerra a outras frentes aproxima-se de uma fase inevitável", escreveu Hossein Amir Abdollahian na rede X (antigo Twitter).



O ministro manteve conversas por telefone com os chefes da diplomacia de Tunísia, Malásia e Paquistão, e destacou "a necessidade de deter imediatamente os crimes e assassinatos do regime sionista e de enviar ajuda humanitária" para Gaza.



A Faixa de Gaza tem sido alvo de bombardeios diários desde a ofensiva lançada em 7 de outubro pelo movimento palestino Hamas contra Israel, que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis.



O Hamas, que governa a Faixa de Gaza desde 2007 e é apoiado por Teerã, também capturou 199 reféns, segundo o Exército israelense.



Amir Abdollahian já havia avisado no domingo, após uma viagem ao Iraque, Líbano, Síria e Catar, que "ninguém" poderia "garantir o controle da situação" se Israel decidisse invadir o enclave empobrecido.



Mais de 2.750 pessoas morreram até agora em Gaza em bombardeios israelenses, incluindo centenas de crianças, segundo as autoridades locais.



O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, por sua vez, alertou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que um "ataque terrestre" do Exército contra Gaza "levaria a uma longa guerra em múltiplas frentes", segundo uma mensagem enviada por Mohammad Jamshidi, um dos seus conselheiros políticos. Ambos os líderes conversaram por telefone.