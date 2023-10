436

As sirenes de alerta foram acionadas nesta segunda-feira (16) à tarde em Jerusalém, no 10º dia de guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas, segundo correspondentes da AFP na cidade.



Uma sessão do Parlamento israelense foi suspensa e os deputados seguiram para abrigos. O Exército confirmou que "as sirenes foram acionadas em Tel Aviv e Jerusalém".