O presidente russo, Vladimir Putin, conversará nesta segunda-feira (16) por telefone com o presidente do Egito, o presidente da Autoridade Palestina e o primeiro-ministro de Israel, depois de ter conversado durante o dia com os líderes do Irã e da Síria.



"O presidente [russo] já falou com os presidentes sírio e iraniano", disse o conselheiro diplomático do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias russas. Também indicou que ele falará com o presidente do Egito, a Autoridade Palestina e o primeiro-ministro de Israel "durante o dia".