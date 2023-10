436

O secretário-geral da Liga Árabe "exigiu" nesta segunda-feira (16) o fim imediato das operações militares na Faixa de Gaza e a criação de "corredores" para ajudar a população, no 10º dia da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que deixou milhares de mortos.



"Exigimos o fim imediato das operações militares e a abertura de corredores seguros para proporcionar alívio à população", disse Ahmed Abul Gheit em uma reunião de ministros da Justiça dos países árabes em Bagdá (Iraque).



O ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro contra Israel e os bombardeios posteriores de represália do Exército israelense contra a Faixa de Gaza deixaram milhares de mortos dos dois lados e forçaram o deslocamento de um milhão de pessoas.