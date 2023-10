436

Luisa González, herdeira política do ex-presidente socialista Rafael Correa, reconheceu a derrota nas urnas, neste domingo (15), e parabenizou o novo presidente do Equador, o empresário Daniel Noboa, que se tornará o mandatário mais jovem da história do país.



"Ao candidato, agora presidente eleito, Daniel Noboa, nossas felicitações profundas, porque isso é democracia", disse a candidata, rodeada de apoiadores em Quito.