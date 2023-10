Espanha vence Noruega e vai à Euro; Escócia e Turquia também se classificam

436

A Espanha se classificou para a Eurocopa de 2024 neste domingo (15), ao vencer a Noruega por 1 a 0 em Oslo, resultado que beneficiou a Escócia, que garantiu a segunda vaga do Grupo A das Eliminatórias, em rodada que também teve a Turquia classificada no Grupo D.



No primeiro tempo, a 'Roja' chegou balançar a rede quando Álvaro Morata aproveitou bola desviada pelo zagueiro Strandberg ao tentar cortar um cruzamento, mas o gol foi anulado após revisão do VAR (20').



O gol da vitória espanhola só saiu pouco depois do intervalo, pelos pés de Gavi (49'), que marcou após uma série de rebotes dentro da área.



- Haaland não encontra caminho do gol -



A vantagem deu tranquilidade à Espanha, que tentou manter a posse de bola, enquanto a Noruega, sem nada a perder, partiu para cima em busca do empate.



Mas o time do técnico Luis de la Fuente só levou sustos nas poucas oportunidades em que os noruegueses conseguiram acionar o artilheiro Erling Haaland e se segurou para conseguir a vitória e a vaga na Euro.



"Estou muito feliz pelo resultado da equipe. Acho que fomos muito bem hoje e no final colhemos os frutos", disse Gavi em entrevista após a partida.



Haaland, que fez dois na goleada sobre o Chipre por 4 a 0, acabou passando em branco e não conseguiu impedir a derrota da seleção norueguesa, que já tinha ficado de fora da Copa do Mundo de 2022 e agora terá que lutar na repescagem da Liga das Nações para conseguir ir à Euro do ano que vem.



- Croácia se complica -



O Grupo D, a Turquia garantiu sua classificação ao golear a Letônia por 4 a 0.



Yunus Akgun (58') abriu o placar no segundo tempo, antes de Cenk Tosun (83' e 90'+2) e Kerem Akturkoglu (87') selarem a vitória turca.



A surpresa da rodada aconteceu no País de Gales, que derrotou a Croácia por 2 a 1, com dois gols de Harry Wilson (47' e 60').



Com este resultado, ambas as equipes ficam empatadas com 10 pontos, mas os galeses conseguem a vantagem no confronto direto com os croatas, depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida.



No Grupo I, a Suíça começou o dia como líder e tudo levava a crer em mais uma vitória tranquila sobre Belarus, depois da goleada por 5 a 0 na primeira rodada das Eliminatórias, em março.



Os suíços abriram o placar com Xerdan Shaqiri (28'), mas os bielorrussos calaram os 17 mil espectadores no estádio Kybunpark, em St.Gallen, chegando à virada com Maks Ebong (61'), Denis Polyakov (69') e Dmitri Antilevski (84').



A reação veio nos minutos finals, com o zagueiro Manuel Akanji (89') diminuindo e Zeki Amdouni (90') empatando no apagar das luzes.



O resultado deixa a Suíça na segunda posição da chave com 15 pontos. A líder é a Romênia (16 pontos), que goleou a lanterna Andorra por 4 a 0.



Outro grupo embolado é o E, liderado pela Albânia (13 pontos) e com a República Tcheca em segundo (11 pontos) após a vitória por 1 a 0 sobre Ilhas Faroé.



Terceira colocada, a Polônia (10 pontos), sem Robert Lewandowski, não passou de um empate em 1 a 1 com a Moldávia (4ª, 9 pontos).



Com apenas mais um jogo a disputar, a seleção polonesa tem a obrigação de vencer a República Tcheca em novembro para manter suas chances de classificação.