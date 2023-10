Ataque a comboio com crianças e mulheres em Gaza: o que vídeo mostra

436

BBC confirmou que mulheres e crianças pequenas estavam entre os mortos (foto: BBC)

As primeiras notícias surgiram na noite de sexta-feira (13/10) a respeito de um ataque a um comboio de veículos que se dirigia ao sul da Faixa de Gaza . Esses veículos transportavam civis, que fugiam do norte do território palestino depois que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) emitiram uma ordem de evacuação antes de uma anunciada incurssão terrestre.

Vídeos mostrando a carnificina no local surgiram pouco depois. As autoridades palestinas culparam Israel pelo ataque e afirmam que, no total, morreram 70 pessoas no ataque. Já as Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam estar investigando o incidente.

A BBC Verify, a unidade de checagem da BBC, confirmou que o ataque ocorreu na rua Salah-al-Din, que é uma das duas rotas de evacuação do norte de Gaza ao sul. E que ao menos 12 pessoas morreram, entre eles mulheres e crianças. Abaixo as técnicas usadas para verificar a autenticidade dos vídeos.

O que o vídeo mostra?

O vídeo mais longo que verificamos é muito gráfico para ser mostrado. É uma cena de carnificina total. Homens são vistos correndo em direção a um caminhão gritando orações e lamentos no ar cheio de fumaça. Sirenes e alarmes de carros podem ser ouvidos por toda parte.

À medida que a câmera se aproxima do caminhão, a extensão da devastação fica clara. Corpos, retorcidos e mutilados, estão espalhados por toda parte.

Mais tarde, o corpo dilacerado de uma criança pequena — um menino, vestido com short e camiseta — pode ser visto deitado no caminhão, com a cabeça torcida desajeitadamente em direção à câmera.

Contamos pelo menos 12 cadáveres entre os destroços. São majoritariamente mulheres e crianças — algumas das quais parecem ter entre dois e cinco anos de idade.

Outras imagens mostram os corpos das vítimas caídos na rua. Veículos são vistos em chamas, provavelmente com seus motoristas e passageiros ainda dentro.

Vários vídeos surgiram nas redes sociais mostrando as consequências imediatas do ataque.

Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu na estrada Salah al-Din, uma importante rodovia que atravessa Gaza de norte a sul e uma das duas únicas rotas de evacuação para civis que vivem no norte do território.

A estrada ficou com tráfego intenso durante toda da sexta-feira, enquanto os moradores de Gaza que vivem no norte aderiam aos avisos israelenses para desocupar a área.

Começamos por verificar o primeiro vídeo, que mostra as consequências devastadoras do ataque. Focamos a nossa atenção neste trecho de 45 quilômetros de estrada, começando pelo norte, pois era de lá que provavelmente o comboio teria partido.

Além das cenas de morte e destruição, o vídeo também revelou uma série de detalhes importantes — edifícios, marcações rodoviárias, sinalizações – que ofereceram pistas sobre o local.

Usando imagens de satélite disponíveis gratuitamente, observamos ao longo desta estrada, procurando áreas que correspondessem aos detalhes que tínhamos visto.

Chegamos à conclusão de que o local do ataque ficava a poucos quilômetros da periferia sul da Cidade de Gaza.

Realizamos uma pesquisa reversa de imagens em determinados quadros-chave da gravação para garantir que o material fosse recente e não tivesse sido republicado de um incidente mais antigo, como costuma ocorrer nas redes sociais.

Por fim, utilizamos ferramentas online que identificam o ângulo da luz solar e o comprimento das sombras para verificar se a filmagem foi filmada às 17h30, horário local (11h30 de Brasília), do dia 13 de outubro.

Tendo estabelecido os principais detalhes, fomos capazes de identificar características comuns em outras imagens que alegavam mostrar o incidente.

Isso incluiu um vídeo gravado a cerca de 100 metros de distância que mostrava os veículos em chamas, mas não o caminhão que parece ter sido o alvo do ataque.

Antes do ataque

Outro vídeo começou a circular no X ( ex-Twitter) na manhã de sábado.

Ele mostra um comboio fugindo do norte de Gaza, filmado perto do local onde foram registradas as consequências do ataque.

Estimamos que mais de 30 pessoas estejam a bordo do veículo no vídeo. Não sabemos ao certo se este caminhão foi exatamente o atingido nas imagens que vimos do ataque.

Um software online que analisa o ângulo das sombras nos diz que o vídeo provavelmente foi filmado entre 15h30 e 17h20, horário local, na sexta-feira.

A largura e a divisão da estrada mostram que deve ser uma estrada principal, já que o caminhão largo mostrado não caberia em uma rua residencial.

Utilizando imagens de satélite, conseguimos verificar a localização exata do veículo utilizando a posição de edifícios e árvores próximos e analisando as sombras projetadas por edifícios residenciais.

Sabemos também que o ataque ocorreu ao sul deste local. Este vídeo foi filmado a nordeste do ataque, onde provavelmente o comboio estaria horas antes de ser atingido.

O BBC Verify continuará monitorando a situação.