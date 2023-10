UE triplicará ajuda humanitária a Gaza, até 75 milhões de euros

436

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou neste sábado (14) que triplicará, chegando a 75 milhões de euros, a ajuda humanitária da UE à população da Faixa de Gaza, onde Israel lança intensos bombardeios em resposta ao ataque do Hamas.



"A Comissão aumentará imediatamente em 50 milhões de euros a dotação atual de ajuda humanitária prevista para Gaza. Isto elevará o total para mais de 75 milhões de euros [cerca de R$ 400 milhões de reais]", afirmou Von der Leyen, após falar com o secretário-geral da ONU, António Guterres.



"Continuaremos a cooperar estreitamente com as Nações Unidas e suas agências para garantir que essa ajuda chegue àqueles que dela necessitam na Faixa de Gaza", disse ela, em um comunicado divulgado depois de sua visita a Israel.



"A Comissão apoia o direito de Israel de se defender contra os terroristas do Hamas, respeitando plenamente o direito internacional humanitário. Estamos trabalhando arduamente para garantir que os civis inocentes em Gaza recebam apoio nesse contexto", acrescentou.



O comissário europeu para a Gestão de Crises, o esloveno Janez Lenarcic, ressaltou, por sua vez, que "é essencial garantir acesso seguro e sem restrições à ajuda humanitária".