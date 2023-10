Krejcikova e Zheng Qinwen se classificam para final do WTA 500 de Zhengzhou

436

A tenista tcheca Barbora Krejcikova, número 18 do mundo, se classificou para a final do WTA 500 de Zhengzhou (China) neste sábado (14), ao derrotar a russa Daria Kasatkina (12ª).



Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0, em uma hora e 30 minutos.



No domingo, a tcheca de 27 anos vai enfrentar a chinesa Zheng Qinwen (24ª), de 21, que na outra semifinal bateu a italiana Jasmine Paolini (31ª), com parciais de 6-2, 6-3.



Krejcikova busca em Zhengzhou o oitavo título de sua carreira e o terceiro nesta temporada, depois de Dubai e San Diego.



Já Zheng Qinwen quer levantar em casa seu segundo troféu no ano, depois de ter sido campeã em Palermo.



-- Resultados deste sábado do WTA 500 de Zhengzhou:



. Simples feminino (semifinais):



Barbora Krejcikova (CZE) x Daria Kasatkina (RUS) 6-3, 6-0



Qinwen Zheng (CHN) x Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 6-3