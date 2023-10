Rússia diz ter derrubado dois drones no mar Negro, perto de Sochi

436

A Rússia afirmou, neste sábado (14), que derrubou dois drones de ataque sobre o Mar Negro, graças à defesa antiaérea na cidade portuária de Sochi, no sul do país.



"Hoje, por volta das 7h10 em Sochi (4h10 GMT, ou 1h10 em Brasília), a defesa antiaérea funcionou em Sochi: dois drones foram abatidos sobre o mar", declarou o governador da região de Krasnodar (sul), Alexei Kopaygorodskiy, nas redes sociais.



"Não houve vítimas, nem danos na cidade", disse ele, acrescentando que o aeroporto opera "normalmente" e que "a situação está sob controle".



Já a agência de notícias Interfax, citando a assessoria de imprensa do aeroporto, informou que houve restrições temporárias no local por razões de segurança durante o incidente.



No mês passado, a Rússia relatou um grande incêndio em um depósito de combustível perto do aeroporto de Sochi, com alguns meios de comunicação indicando que foi causado por um drone ucraniano.