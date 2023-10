Cinco detentos morrem durante briga em presídio no México

436

Cinco detentos de um presídio no estado mexicano de Tabasco (sul) morreram durante uma briga, informou a secretaria de Segurança local nesta sexta-feira (13).



O enfrentamento começou no fim da tarde de quinta-feira e só nesta sexta as autoridades conseguiram retomar o controle da penitenciária, situada no município de Cárdenas.



"Devido a uma briga entre grupos, cinco detentos perderam a vida dentro do presídio", informou, em nota, a secretaria de Segurança de Tabasco.



As autoridades mobilizaram dezenas de policiais da tropa de choque para controlar a situação.



Segundo veículos de comunicação locais, a briga teria sido motivada pelo controle do presídio por parte de grupos criminosos.



Um grupo de 28 detentos foi transferido para outro presídio para evitar novos atritos, acrescentou a secretaria de Segurança.



Os presídios do México, sobretudo os estaduais, sofrem com problemas crônicos de superlotação e violência, que têm se agravado nos últimos anos por disputas entre grupos criminosos.