Guerra: Quarto voo com brasileiros decola de Israel rumo ao Rio de Janeiro

436

Cena ilustra as últimas conferências na lista de 207 passageiros brasileiros que embarcaram em Tel Aviv nesta sexta (foto: (GOV BR))

O quarto voo da operação Voltando em Paz traz 207 brasileiros, dois cachorros e dois gatos ao Brasil, após serem resgatados de Israel, onde ocorre o conflito entre o país e o grupo fundamentalista islâmico Hamas. A aeronave KC-30 decolou nesta sexta-feira (13/10) do aeroporto de Tel Aviv, às 18h45 no horário israelense (12h45 no horário brasileiro), com destino ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A previsão de chegada é para este sábado (14/10), pela madrugada.

Os passageiros destinam-se a 18 cidades brasileiras. No Rio, desembarcam 31 pessoas, já em São Paulo, 118. Há ainda 13 pessoas que ficarão em Porto Alegre, 10 em Florianópolis, cinco em Brasília e cinco em Belo Horizonte.

Quatro vão para Curitiba, outros quatro para Goiânia, três se destinam a Natal, três para Manaus, dois para Fortaleza, dois para Recife, dois para Ribeirão Preto (SP). Uma pessoa vai para Salvador, uma para Vitória, uma para Porto Seguro (BA), uma para João Pessoa e uma para Belém.

Leia: Chefe da ONU pede a Israel que evite 'catástrofe humanitária'

Em menos de uma semana, a operação do governo federal resgatou 701 brasileiros do conflito entre Israel e o Hamas.

Repatriação

A identificação dos brasileiros que desejam voltar para o país foi feita por meio de um formulário on-line que teve mais de 2,7 mil respostas com pedidos de retorno. As solicitações ganham status de prioridade no caso de brasileiros não residentes ou sem passagens, gestantes, idosos, mulheres e crianças que foram adotadas.

Leia: Biden diz que 'crise humanitária' em Gaza é 'prioridade'

Fred Meyer, embaixador do Brasil em Israel, comunicou que a equipe brasileira está mobilizada para transportar todos os cidadãos que tenham interesse em voltar para o Brasil. “A previsão do Itamaraty são 15 voos. Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou Meyer.

A missão de repatriação foi iniciada logo após o início do conflito, no sábado (7/10). No mesmo dia do ataque do Hamas contra Israel, o governo criou um gabinete de crise e, com a agilidade, se tornou o primeiro país a retirar cidadãos da zona de guerra.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza