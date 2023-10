Diniz convoca Emerson Royal para substituir Danilo, lesionado

436

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, convocou o lateral-direito Emerson Royal nesta sexta-feira (13) para substituir Danilo, que sofreu lesão no duelo contra a Venezuela e não poderá enfrentar o Uruguai no próximo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



O jogador do Tottenham se apresenta no sábado para treinar com a Seleção em Montevidéu, informou a CBF em um comunicado.



Emerson Royal, de 24 anos, não joga pelo Brasil desde o dia 25 de março, na derrota para o Marrocos por 2 a 1 em amistoso disputado em Tanger.



No total, ele disputou oito partidas com a 'Amarelinha', entre Eliminatórias para a Copa de 2022, Copa América 2021 e amistosos.



Com o Tottenham, líder do Campeonato Inglês, fez seis jogos nesta temporada e marcou um gol.



Com a ausência de Danilo, Emerson Royal vai disputar a posição de titular na lateral direita com Yan Couto.



O jogador da Juventus é o mais recente desfalque defensivo para Diniz nesta rodada dupla das Eliminatórias.



O técnico também perdeu por problemas físicos os laterais-esquerdo Renan Lodi e Caio Henrique, além do reserva de Danilo, Vanderson.



Depois de deixar a liderança das Eliminatórias, que agora pertence à Argentina, o Brasil (2º) visita o Uruguai (4º) na próxima terça-feira, no estádio Centenario, em Montevidéu.