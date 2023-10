Israel bombardeia sul do Líbano após explosão em muro na fronteira

436

O Exército israelense bombardeou, na tarde desta sexta-feira (13), os arredores de várias cidades fronteiriças no sul do Líbano, informaram duas fontes de segurança libanesas, após uma explosão na cerca fronteiriça entre os dois países.



Uma das fontes de segurança libanesas afirmou que o bombardeio aconteceu após uma "tentativa de infiltração" em Israel. Houve disparos na fronteira após a tentativa, indicou Al Manar, o canal do Hezbollah libanês.



O Exército israelense disse que realizou disparos de artilharia no território libanês após uma explosão que causou "danos leves" a esse muro fronteiriço.



O Exército "está atualmente respondendo com fogo de artilharia contra o território libanês", afirmaram as forças de segurança israelenses em comunicado.



Os bombardeios de Israel tiveram como alvo as cidades de Dhayra e Alma al Shaab, segundo correspondentes da AFP na região.



Eles também atingiram um posto do Exército libanês em Dhayra, disse a segunda fonte de segurança, que falou sob condição de anonimato porque não está autorizada a falar com a imprensa.



Este é o mais recente de uma série de incidentes que ocorreram na fronteira entre Israel e o Líbano após a ofensiva de sábado do movimento islâmico palestino Hamas em solo israelense, e enquanto o Hamas e Israel trocam disparos pelo sétimo dia consecutivo.



Centenas de homens armados do Hamas invadiram Israel através de Gaza no sábado, matando mais de 1.300 pessoas, a maioria delas civis.



Israel respondeu bombardeando alvos do Hamas na Faixa de Gaza, ataques que mataram cerca de 1.800 pessoas.