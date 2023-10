436

O ataque letal realizado no fim de semana pelo movimento islamita Hamas contra Israel não justifica a "destruição ilimitada" do enclave palestino, que desde então tem sido alvo de bombardeios constantes, alertou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) nesta sexta-feira (13).



"Nada pode justificar os horríveis ataques sofridos por Israel no fim de semana passado (...), mas esses ataques também não podem justificar a destruição ilimitada de Gaza", afirmou o CICV em comunicado.