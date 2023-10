Putin garante que Rússia está pronta para exportar grandes quantidades de cereais

436

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta sexta-feira (13) que a Rússia mantém intacto o seu potencial de exportação de cereais, apesar das sanções ocidentais adotadas para punir o ataque contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.



"No ano passado, como vocês sabem, tivemos uma colheita recorde e histórica de 158 milhões de toneladas. Este ano também será muito grande, com mais de 130 milhões", declarou.



"A Rússia provavelmente manterá sua posição como o maior exportador mundial de trigo. As nossas exportações de grãos, como no ano passado, excederão milhões de toneladas", disse o presidente russo.



Putin fez estas observações em Bishkek, no Quirguistão, em uma cúpula de vários líderes da Comunidade de Estados Independentes (CEI), uma aliança de ex-repúblicas soviéticas.



"Os nossos amigos e colegas dentro da CEI têm necessidades (cereais). Tudo isso será atendido", disse o líder russo.



No início de setembro, Putin anunciou que a Rússia entregaria cereais gratuitamente "nas próximas semanas" a seis países africanos, sem identificá-los.



Da mesma forma, a Rússia indica que as sanções ocidentais dificultam a exportação dos seus produtos agrícolas e fertilizantes para o mercado internacional.



Por esta razão, em julho, o Kremlin abandonou o acordo de cereais negociado sob os auspícios da Turquia e das Nações Unidas no verão de 2022, cujo objetivo era permitir a exportação de cereais através dos portos ucranianos no Mar Negro.