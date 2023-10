Homem invade escola e mata professor; polícia suspeita de terrorismo

436

Homem armado com uma faca invadiu uma escola de ensino médio na cidade de Arras (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem armado com uma faca invadiu uma escola de ensino médio na cidade de Arras, no norte da França, e matou um professor nesta sexta-feira (13).

O ataque deixou outras duas pessoas gravemente feridas, segundo as autoridades, e gerou suspeitas de terrorismo - seu autor teria gritado "Allahu Akbar" no momento do incidente. A expressão, que significa "Deus é maior" em árabe, é comum em culturas islâmicas, mas também se tornou frequente em atentados terroristas nas últimas décadas.

O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, afirmou em sua conta no X, o antigo Twitter, que o ataque ocorreu no colégio Gambetta e que o agressor foi preso.





Mencionando uma fonte policial, a emissora francesa BFM TV informou que o homem teria cerca de 20 anos, e que poderia ser um ex-aluno. Ainda segundo o veículo, o irmão do agressor também foi detido.