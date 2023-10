Blinken tenta fazer países árabes pressionarem Hamas

436

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, iniciou nesta sexta-feira (13) uma turnê por vários países árabes, na tentativa de fazê-los pressionar o Hamas a libertar os reféns israelenses em Gaza e impedir a propagação do conflito que começou com o ataque do movimento islâmico palestino contra Israel.



O chefe da diplomacia americana se reúne em Amã com o rei Abdullah II da Jordânia e com o presidente palestino, Mahmud Abbas, antes de viajar para Catar, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.



"Continuaremos a pressionar os países para ajudarem a evitar que o conflito se espalhe e a usarem sua influência sobre o Hamas para que liberte os reféns imediata e incondicionalmente", declarou Blinken na noite de quinta-feira em Tel Aviv, onde se encontrou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.