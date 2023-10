Guerra Israel-Hamas: 3º avião com repatriados brasileiros chega ao Recife

436

Avião KC-390 Millennium usado para trazer brasileiros de volta ao Brasil (foto: (GOV BR e FAB))

Uma terceira aeronave trazendo brasileiros de Israel chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (13/10). O avião KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou no Recife às 6h07 com 69 brasileiros a bordo. Desses, cinco desembarcaram no local. Os outros seguiram para Guarulhos, em São Paulo.

Já uma outra aeronave, um KC-30 (Airbus A330 200), decolou de Roma, na Itália, às 5h18 (horário de Brasília), desta sexta-feira (13/10), com destino a Tel Aviv, para o embarque de mais brasileiros que serão repatriados. O quarto voo deve decolar às 11h com destino ao Rio de Janeiro.

Brasileiros em Gaza

O avião da Presidência, o VC-2 (Embraer 190), que vai buscar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza, pousou em Roma, na Itália, pouco depois das 5h (horário de Brasília) desta sexta-feira (13/10) e aguarda autorização para buscar brasileiros. A ideia é que os brasileiros saiam da região em dois ônibus pela fronteira com o Egito.

Parte desses brasileiros está abrigada em uma escola para evitar serem vítimas de bombardeio. Nesta quinta, o exército israelense emitiu um aviso falando para os moradores da Cidade de Gaza deixarem suas casas em direção ao sul da região em até 24 horas. Israel estaria preparando uma "operação considerável" na região.