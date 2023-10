Turquia vence Croácia e assume liderança do grupo; Albânia bate República Tcheca

436

A Turquia venceu a Croácia por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo D das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 nesta quinta-feira (12), enquanto a Albânia bateu a República Tcheca por 3 a 0 no Grupo E.



O gol da vitória turca saiu no primeiro tempo, pelos pés de Baris Alper Yilmaz (30'), aproveitando assistência de Salih Özcan.



Com o resultado, a Turquia lidera sua chave com 13 pontos, três a mais que os croatas, que têm um jogo a menos.



Na próxima rodada, a Croácia visita o País de Gales, enquanto os turcos recebem a Letônia. Ambos os duelos acontecem no domingo.



Por sua vez, a Albânia bateu a seleção tcheca com gols de Jasir Asani (9') e Taulant Seferi (51' e 73') para liderar o Grupo E com 13 pontos, quatro de vantagem sobre a Polônia, que mesmo sem o artilheiro Robert Lewandowski, lesionado, derrotou as Ilhas Faroé fora de casa por 2 a 0.



Já a República Tcheca fica em terceiro com 8 pontos e vai para o jogo de domingo contra as Ilhas Faroé precisando vencer para não se complicar ainda mais na chave, enquanto os poloneses recebem a Moldávia e a Albânia descansa na rodada para jogar um amistoso com a Bulgária no dia 17.