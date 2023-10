Biden critica Trump por dizer que Hezbollah é 'inteligente'

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou seu antecessor, o republicano Donald Trump, por ter dito que o Hezbollah, inimigo de Israel e aliado do movimento islamista palestino Hamas, é "muito inteligente".



"Vocês sabem, o Hezbollah é muito inteligente, todos são muito inteligentes", afirmou Trump, pré-candidato para as eleições presidenciais de 2024, durante um comício na Flórida, na noite desta quarta-feira (11).



Biden criticou duramente as palavras de Trump, seu provável adversário nas eleições de 2024.



"O apoio de nossa nação a Israel é determinado e inabalável. E nunca é o momento apropriado para elogiar os terroristas que buscam destruir" Israel, afirmou.



O ministro das Comunicações israelense, Shlomo Karhi, também reagiu aos comentários de Trump.



"É vergonhoso que uma pessoa assim, um ex-presidente dos Estados Unidos, contribua para a propaganda", afirmou, ao estimar que Trump, "obviamente", não é digno de confiança.



O movimento libanês pró-Irã Hezbollah assumiu a autoria de vários ataques a posições israelenses desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no fim de semana passado.



O governador de Flórida, Ron DeSantis, que está na segunda posição nas pesquisas para as primárias republicanas, atrás de Trump, também criticou seu rival.



"É absurdo que alguém, ainda mais alguém que se postula para presidente, escolha agora atacar nosso amigo e aliado, Israel, inclusive elogiando os terroristas do Hezbollah [chamando-os de] 'muito inteligentes'", escreveu o político na rede social X, o antigo Twitter.



As mortes até agora já se contam em milhares nesta nova guerra entre o movimento islamista palestino e o Estado judeu.



X