Jorge Vilda, técnico campeão do mundo pela Espanha em agosto, na Austrália, assumiu a seleção feminina do Marrocos, anunciou a Federação Marroquina de Futebol (FRMF) em seu site nesta quinta-feira (12).



Vilda foi demitido da seleção espanhola duas semanas depois do título mundial, em meio à polêmica gerada pelo beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na jogadora Jenni Hermoso durante a entrega de medalhas da Copa do Mundo feminina.



O novo treinador chega para substituir o francês Reynald Pedros no comando das 'Leoas do Atlas'.



A seleção feminina do Marrocos chegou às oitavas de final do Mundial da Austrália e Nova Zelândia.